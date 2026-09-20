El Atlético Madrid se impuso 2-1 al Real Madrid en un derbi que terminó definiéndose en el segundo tiempo.Tras una primera mitad cerrada y sin goles, el partido cambió a los 53’, cuando Alejandro Grimaldo convirtió de penal el 1-0 tras la expulsión de Dean Huijsen. Seis minutos después, a los 59’, Jonathan David amplió la ventaja para los rojiblancos tras una asistencia de Giuliano Simeone. El Real Madrid, con un hombre menos, tuvo dificultades para reaccionar y el Atlético controló buena parte del encuentro. Sin embargo, Antonio Rüdiger descontó a los 89’ con un cabezazo y le puso emoción a los minutos finales. El cuadro blanco buscó el empate, pero el Atlético resistió y aseguró la victoria en el Metropolitano.

Revisa los horarios del partido de Real Madrid vs Atlético Madrid HOY por la jornada7 de LaLiga desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega hoy, Real Madrid vs Atlético Madrid, hora peruana?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga se juega este domingo 20 de septiembre del 2026 a las 9:15 AM en hora peruana desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora es el partido, Real Madrid vs Atlético Madrid en España?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga se juega este domingo 20 de septiembre del 2026 a las 16:15 horas en España desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega hoy, Real Madrid vs Atlético Madrid, hora mexicana?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga se juega este domingo 20 de septiembre del 2026 a las 8:15 AM en hora mexicana desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega hoy, Real Madrid vs Atlético Madrid, hora argentina?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga se juega este domingo 20 de septiembre del 2026 a las 11:15 AM en hora argentina desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY por el derbi de LaLiga?

El derbi madrileño, Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga, empieza a las 9:15 AM de Perú y 4:15 PM de España este domingo 20 de septiembre del 2026 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Hora en México: 8:15 AM

8:15 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 AM

9:15 AM Hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 10:15 AM

10:15 AM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:15 AM

11:15 AM Hora en España: 4:15 PM

¿Qué canal transmite el derbi, Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en Perú. En Argentina, el derbi podrá verse por ESPN Premium y Disney+ Premium. Para Colombia, Chile, Ecuador y otros países de Sudamérica, la señal estará a cargo de ESPN y Disney+.

En Brasil, el partido será transmitido por Cazé TV. En México, los aficionados podrán seguirlo mediante Sky Sports, Sky+ e izzi. Para Estados Unidos, estará disponible por ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV. Finalmente, en España, lo televisarán DAZN, Movistar+ y LaLiga TV.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga?

El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre del 2026, por la fecha 7 de LaLiga 2026/27. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Riyadh Air Metropolitano y comenzará a las 9:15 AM (hora peruana).