Real Madrid y Atlético Madrid disputarán una edición más del derbi madridista en el estadio Santiago Bernabéu, este sábado 22 de marzo del 2026 por la jornada 29 de LaLiga. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan en un gran momento luego de eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Por otro lado, los dirigidos por Simeone hicieron lo mismo con el Tottenham en Inglaterra. A continuación, te mostramos los horarios y canales TV para que puedas ver el partido.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2026?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga empieza a las 3:00 PM de Perú este domingo 22 de marzo del 2026 en el estadio Santiago Bernabéu.

Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM

3:00 PM Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:00 PM

: 2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

4:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

5:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Horarios y canales TV para ver el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga este domingo 22 de marzo del 2026 desde el Santiago Bernabéu.

¿En qué canal TV ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En México la transmisión del Real Madrid vs Atlético Madrid será a través de Sky Sports, en España lo televisa Movistar+ y Movistar LaLiga.

Hora y canal TV para ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga

Fecha : Domingo 22 de marzo del 2026.

: Domingo 22 de marzo del 2026. Partido : Real Madrid vs Atlético Madrid.

: Real Madrid vs Atlético Madrid. Horario : 9:00 PM hora de España y 3:00 PM hora de Perú.

: 9:00 PM hora de España y 3:00 PM hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports y Movistar Plus LaLiga.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports y Movistar Plus LaLiga. Estadio: Santiago Bernabéu.