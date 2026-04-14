Real Madrid y Bayern Munich se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Allianz Arena, este miércoles 15 de abril del 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa buscará remontar la serie tras haber sido derrotado en la ida por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Para ello, la ‘Casa Blanca’ necesita una actuación estelar de sus figuras para lograr la clasificación a semifinales. Por su parte, el gigante bávaro es favorito para quedarse con la victoria y asegurar un cupo entre los cuatro mejores del torneo. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el partido por la Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Munich por los cuartos de final vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este miércoles 15 de abril del 2026 en el estadio Allianz Arena.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Hora del partido de Real Madrid vs Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde el estadio Allianz Arena.

¿En qué canal TV ver Real Madrid vs Bayern Munich por cuartos de Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En España, la transmisión del partido por cuartos de final de la Liga de Campeones será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa TNT Sports y MAX.

Hora y canal TV para ver Real Madrid vs Bayern Munich por UEFA Champions League

Fecha : Miércoles 15 de abril del 2026.

: Miércoles 15 de abril del 2026. Partido : Bayern Munich vs Real Madrid

: Bayern Munich vs Real Madrid Hora : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones Estadio: Allianz Arena.

Alineaciones de Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid : Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.