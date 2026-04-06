Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu, este martes 7 de abril del 2026. Los de la ‘Casa Blanca’ superaron con facilidad al Manchester City de Pep Guardiola en octavos con actuación estelar de Federico Valverde. Por otro lado, los ‘Bávaros’ superaron sin problemas al Atalanta y son los favoritos a levantar la ‘Orejona’. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el partido por la Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final ida de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este martes 7 de abril del 2026 en el estadio Santiago Bernabéu.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Hora del partido de Real Madrid vs Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde el estadio Santiago Bernabéu.

¿En qué canal TV ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Múnich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En España, la transmisión del partido por cuartos de final de la Liga de Campeones será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa TNT Sports y MAX.

Hora y canal TV para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por UEFA Champions League

Fecha : Martes 7 de abril del 2026.

: Martes 7 de abril del 2026. Partido : Real Madrid vs Bayern Múnich

: Real Madrid vs Bayern Múnich Hora : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones Estadio: Santiago Bernabéu.

Alineaciones de Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid : Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé.

: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé. Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.