Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el El Etihad Stadium de Inglaterra. Este partido promete ser de alta intensidad, pues reúne a dos equipos fuertes y candidatos al título. Por un lado, el cuadro merengue llega este duelo con una ventaja de 3-0 conseguido en el Santiago Bernabéu. El resultado le permite jugar con confianza y depender de sí mismo para lograr la clasificación. Por su parte, los ‘citizens’ buscan darle vuelta a la llave y jugar su última chance para seguir en el torneo. A continuación, te mostramos los horarios de los octavos vuelta de la Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City HOY por los octavos vuelta de la Champions League?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Hora de los octavos vuelta de la Champions League, Real Madrid vs Manchester City

La hora de inicio de los octavos vuelta de la Champions League entre Real Madrid vs Manchester City es a las 3:00 p.m. en Perú. Mientras que en España comienza a las 9:00 p.m.

En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 4:00 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a las 2:00 de la tarde.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por los octavos vuelta de la Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City por los octavos vuelta de la Champions League será transmitido en diferentes canales según tu país. En Perú la transmisión va por ESPN y Disney Plus.

En Argentina, Paraguay y Uruguay lo podrás ver en ESPN y Disney Plus. En Colombia, la transmisión también va por la misma señal. Por otro lado, en México lo pasa TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos podrás mirar el partido por Univision, UniMáx, TUDN, DAZN y Paramount+.

Y finalmente, si te encuentras en España, míralo por televisión a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City