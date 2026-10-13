Real Madrid y Roma se enfrentan por la fecha 2 de la UEFA Champions League 2026 en el estadio Olímpico de Roma. El partido se jugará este miércoles 14 de octubre a partir de las 2:00 PM (hora peruana). El cuadro que dirige Jose Mourinho debutó con un triunfo por 2-1 sobre Inter y ahora buscará extender su buen momento en campo visitante. Por su parte, Roma empató 1-1 ante Fenerbahce y necesita ganar como local para mantenerse en carrera. ¿A qué hora juega Real Madrid vs. Roma HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.

Conoce los horarios del partido entre Real Madrid vs. Roma hoy, miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la UEFA Champions League desde el Estadio Olímpico de Roma.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Roma HOY, fecha 2 de Champions League?

El partido de Real Madrid vs. Roma se jugará este miércoles 14 de octubre de 2026 a las 2:00 PM (hora peruana) en el estadio Olímpico de Roma.

Hora en México: 1:00 PM

1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia y Venezuela: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

¿En qué canales TV transmiten Real Madrid vs. Roma EN VIVO, fecha 2 de Champions League?

El partido de Real Madrid vs. Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú y Sudamérica. En México, el encuentro podrá seguirse mediante FOX One y FOX+. Por su parte, en Estados Unidos, será transmitido por Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y ViX.

En España, el partido podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma ONLINE por fecha 2 de Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League podrá seguirse por streaming online a través de Disney+ Premium en Perú y Sudamérica. En México estará disponible mediante FOX+, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Paramount+, Univision NOW y ViX.

Hora y canal TV para ver Real Madrid vs. Roma por fecha 2 de Champions League

Fecha : miércoles 14 de octubre del 2026.

: miércoles 14 de octubre del 2026. Partido : Real Madrid vs. Roma.

: Real Madrid vs. Roma. Horario : 2:00 PM hora de Perú / 4:00 PM hora de Argentina.

: 2:00 PM hora de Perú / 4:00 PM hora de Argentina. Canales : ESPN, FOX One, TUDN USA, UniMás y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, FOX One, TUDN USA, UniMás y Movistar Liga de Campeones. Streaming : Disney+ Premium, FOX+, Paramount+, Univision NOW, ViX y Movistar+.

: Disney+ Premium, FOX+, Paramount+, Univision NOW, ViX y Movistar+. Estadio: Olímpico de Roma.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Roma por fecha 2 de Champions League?

El partido de Real Madrid vs. Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League será este miércoles 14 de octubre del 2026 en el estadio Olímpico de Roma. El conjunto merengue buscará sumar una nueva victoria después de derrotar 2-1 a Inter en su estreno, mientras que el cuadro italiano intentará conseguir sus primeros tres puntos tras el empate 1-1 frente a Fenerbahce.