Este sábado 27 de septiembre, Real Madrid y Atlético Madrid estarán nuevamente cara a cara en una edición más del derbi madrileño en el estadio Metropolitano por la séptima jornada de LaLiga. La hora de inicio del partido en Perú será a las 9:15 a.m., mientras que para España comienza a las 4:15 p.m. El partido será transmitido por DirecTV y DGO vía streaming en Sudamérica, mientras que en España lo podrás ver en directo por DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar y por internet mediante Amazon Prime Video.

El equipo dirigido por Xabi Alonso ha tenido un arranque espectacular de temporada, ganando absolutamente todos los partidos que ha disputado hasta el momento, tanto en Champions League -derrotó 2-1 a Marsella-, como en LaLiga, obteniendo 18 puntos de 18 posibles. Esto lo ubica como único líder y claro candidato para ganar LaLiga a final de temporada.

En el caso del Atlético Madrid, ha tenido el peor inicio de temporada de los últimos años. Actualmente se ubican en el puesto 9, muy lejos de los líderes y careciendo de buen juego colectivo que lo haga ganar partidos en LaLiga. En la Champions League también tuvo un mal debut, luego de caer en Anfield ante Liverpool por 3-2.

Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE por la fecha 7 de LaLiga desde el Estadio Metropolitano. / OSCAR DEL POZO CANAS

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid HOY?

La hora del partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid por la jornada 7 de LaLiga está programado para las 9:15 de la mañana en horario peruano.

En España, el partido se dará inicio en el estadio Metropolitano a las 4:15 p.m. Mientras que en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 11:15 a.m.

En países de Centroamérica como México, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, iniciará a las 8:15 a.m. Y en estados Unidos dependerá del estado, pero en New York inicia a las 10:15 a.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido en Perú por DirecTV en cable y DGO vía streaming. Es importante resaltar que esta señal será la misma para otros países de Sudamérica como: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, etc.

Para que puedas ver DirecTV en Perú, puedas hacer por cable mediante una antena o en DSports por la app de DGO, disponible en streaming para celulares, SmarTV, tablet y PC.

Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé, autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid.

La ‘Araña’ resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete que permitirá al conjunto colchonero afrontar con otra cara el choque ante su rival capitalino tras un irregular inicio de campaña.

El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.

Julián Álvarez resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete. / JAVIER SORIANO

¿Cómo ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en España, EN DIRECTO?

Para que puedas ver el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en España tendrás que mirar la transmisión de DAZN, Movistar Plus o Amazon Prime Video.

El Atlético se encuentra en octava posición con nueve puntos, la mitad que sus adversarios del sábado, líderes indiscutibles del campeonato gracias a su pleno de victorias.

En caso de derrota, los pupilos de Simeone podrían ver cómo se desvanecen sus opciones al título, justo cuando la temporada apenas comenzó.

Los colchoneros, que gastaron más de 170 millones de euros (200 millones de dólares) en el mercado de fichajes para intentar rivalizar con el Real Madrid y el Barça, vigente campeón, están obligados a obtener un buen resultado frente al arsenal de estrellas merengue, liderado por un Mbappé en estado de gracia.

Canal de TV para ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en México

Mira el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en México por la señal de Sky Sports. Este canal de televisión es la encargada de transmitir todos los encuentros de LaLiga en EXCLUSIVA a lo largo de la temporada.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, Koke, Barrios, González, Álvarez, Sorloth.