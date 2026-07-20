El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, lanzó un mensaje de unidad durante la celebración del equipo en la Plaza Cibeles de Madrid, este lunes, durante el acto central por la consecución del Mundial 2026, y recordó a los presentes que “juntos somos más fuertes”.

Algo tímido al principio y vitoreado por los aficionados, el técnico responsable de sumar la segunda estrella del fútbol español salió al escenario con la canción ‘Quijote’ de Julio Iglesias y fue presentado por el ‘streamer’ Ibai Llanos y manteado por sus jugadores.

Ya con los focos sobre él, se animó a cantar unas estrofas con la música de fondo y dejó un mensaje para todos los aficionados.

“Primero, gracias España por apoyarnos y estar aquí. Por vivir tan de cerca nuestro éxito, que también es vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Sobre todo una cosa, no os olvidéis. Juntos somos más fuertes. Viva España”, exclamó.