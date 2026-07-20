El entrenador de la selección española se animó a entonar unas estrofas de la canción ‘Quijote’ de Julio Iglesias.
El entrenador de la selección española se animó a entonar unas estrofas de la canción ‘Quijote’ de Julio Iglesias.
Por Redacción EC

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, lanzó un mensaje de unidad durante la celebración del equipo en la Plaza Cibeles de Madrid, este lunes, durante el acto central por la consecución del Mundial 2026, y recordó a los presentes que “juntos somos más fuertes”.

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