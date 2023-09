JUGADOR SET 1 SET 2 SET 3 TOTAL Carlos Alcaraz Daniil Medvédev

Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev por semis del US Open 2023. Ambos llegan en buen ritmo: en una jornada de asfixiante calor en Nueva York, Alcaraz se deshizo en tres sets del alemán Alexander Zverev y Medvedev hizo lo propio ante su compatriota y amigo Andrey Rublev. El ganador del duelo de alto voltaje entre los campeones de este Grand Slam en 2022 y 2021 se encaminará hacia una final con Novak Djokovic, siempre que el serbio sea capaz de aplacar en su turno al joven estadounidense Ben Shelton. El partido se juega este jueves (viernes de España) y se puede ver por televisión a través de Movistar en España y la transmisión online va por el canal #Vamos, Movistar+ Deportes y Movistar Plus, mientras que ESPN transmite a nivel internacional por Star Plus y DirecTV (DSports - DGO), entre otros operadores. Otra opción online para seguir el duelo desde cualquier rincón es ATP Tennis TV.