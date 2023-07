Este lunes 10 de julio, Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini se enfrentarán en los octavos de final de Wimbledon 2023. El duelo está programado para llevarse a cabo en la pista central del All England Club, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora española). El tenista español arrasó en rondas previas ante Chardy y Muller, en donde no perdió ningún set; sin embargo, el chileno Jarry le ofreció más dificultades, aunque tuvo una victoria aún cómoda. El encuentro será transmitido por las señales de Movistar+ (España), ESPN y Star Plus (Latinoamérica).