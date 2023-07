Alcaraz vs Djokovic en vivo: sigue la transmisión de la final de Wimbledon 2023. El partido se disputará este domingo, desde las 8:00 de la mañana, en la cancha central del All England Club. Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon y uno de los tenistas de más edad del circuito, y Carlos Alcaraz, el fenómeno español y líder de la nueva hornada de jóvenes jugadores, disputarán el domingo un duelo generacional en la final. ESPN, Star Plus y Movistar+ se encargarán de la transmisión.

VIDEO RECOMENDADO Alcaraz presente en los mejores puntos del día 10 de Wimbledon 2023 | Video: Wimbledon