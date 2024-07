Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic en vivo

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

El partido de Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic por la final de Wimbledon se juega hoy doingo de julio en la cancha central del All England Club, en Londres.

¿A qué hora juega Alcaraz vs Djokovic?

La semifinal entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por Wimbledon 2024 ha sido programada a las 8:00 de la mañana (hora peruana), que son las 15:00 horas de España.

¿Dónde ver Alcaraz vs Djokovic?

ESPN transmite el partido de Alcaraz vs Djokovic en Perú y todo Sudamérica a través de televisión pagada por cable, en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro, entre otros. Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO (DGO), Flow y Movistar TV APP son algunas plataformas streaming que pasan el partido por ESPN. En españa, el juego de Alcaraz se puede ver por Movistar Plus+ en Vamos y Movistar Deportes. Por televisión en el canal Movistar + (dial 7).

El español Carlos Alcaraz, de 21 años, y el serbio Novak Djokovic, de 37, se medirán el domingo en la final de Wimbledon, repetición de la ganada el año pasado por el murciano, en un duelo generacional de tenistas que superaron este viernes sus respectivas semifinales.

Alcaraz, que venció al ruso Daniil Medvedev, de 28 años, en cuatro sets, por 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 y 6-4, buscará de este modo su segundo título en el torneo londinense y su cuarto Grand Slam, tras vencer en el US Open en 2022, en Wimbledon en 2023 y en Roland Garros este año.

Djokovic, por su parte, venció sin problemas al joven italiano Lorenzo Musetti, de 22 años, en tres sets, por 6-4, 7-6 (7/2) y 6-4, y tratará el domingo de elevar a 25 su récord de títulos de Grand Slam.

En caso de victoria, el serbio, que se sometió a una operación de rodilla hace poco más de un mes y que sorprendió con su clasificación a la final de Wimbledon, subirá a 99 su total de torneos ganados, con lo que quedaría a uno del centenar