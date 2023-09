Carlos Alcaraz vs Daniel Evans en vivo y en directo por la tercera ronda del US Open, este sábado 2 de septiembre del 2023. La transmisión del partido se puede ver por ESPN y Star Plus para Latinoamérica y Movistar+ en España, a partir de las 11:00 (hora peruana) y 18:00 (hora española). El joven tenista español ha conquistado la disciplina con tan solo veinte años y no tiene en mente detenerse, para ello deberá dejar en el camino al inglés, con el que tiene un saldo a favor en el historial con dos triunfos.

