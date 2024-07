Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la semifinal de Wimbledon 2024. ¿Cuándo es? ¿A qué hora juegan? ¿Dónde ver? Descubre las respuestas a continuación.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev?

El partido de Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev por las semis de Wimbledon se juega hoy viernes 12 de julio en la cancha central del All England Club, en Londres.

¿A qué hora juega Alcaraz vs Medveded?

La semifinal entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev por Wimbledon 2024 ha sido programada a las 7:40 de la mañana (hora peruana), que son las 14:40 horas de España. Mira los horarios por país.

¿Dónde ver Alcaraz vs Medvedev?

ESPN transmite el partido de Alcaraz vs Medvedev en Perú y todo Sudamérica a través de televisión pagada por cable, en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro, entre otros. Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO (DGO), Flow y Movistar TV APP son algunas plataformas streaming que pasan el partido por ESPN. En españa, el juego de Alcaraz se puede ver por Movistar Plus+ en Vamos y Movistar Deportes. Por televisión en el canal Movistar + (dial 7).

El año pasado, Alcaraz y Medvedev se enfrentaron también en semifinales y entonces el murciano venció con autoridad, con un triple 6-3.

Esta vez el ruso de 28 años, actual número 5 del mundo, se presenta como un hueso más duro de roer, especialmente después de eliminar en cuartos de final al primero del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner.

“Voy a vencer, me repetía contra Sinner. Es la misma actitud que voy a tener contra Alcaraz”, prometió Medvedev, que ha trabajado cómo cambiar su juego para rendir mejor sobre césped.

“En Wimbledon intento aproximarme a la línea de fondo de manera general, pero con mi técnica de golpeo tengo límites, estoy obligado a darme espacio”, explica.

Por su parte, Alcaraz, número 3 del mundo, se caracteriza por ser menos cerebral y más instintivo, más espontáneo.

“Es la misma semifinal, ¡espero que termine con el mismo resultado!”, sonrió el reciente campeón de Roland Garros después de ganar al estadounidense Tommy Paul en cuartos de final.

“Es un gran jugador, acaba de ganar a Jannik Sinner, que es actualmente el mejor, eso quiere decir que está en un gran momento. Tendré que estar en mi mejor versión, tendré que creer en mí. Va a ser un partido difícil, pero voy a disfrutar”, apuntó.