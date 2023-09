JUGADOR SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Carlos Alcaraz Alexander Zverev

Carlos Alcaraz (1) se enfrentará en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante Alexander Zverev (12), que derrotó este lunes tras una partido maratoniano, extenuante y extremadamente agotador al italiano Jannik Sinner (6). El español y el alemán han jugado en cinco ocasiones hasta la fecha con tres triunfos para el teutón y dos para el murciano. No obstante, el último precedente, en el Masters 1.000 de Madrid, fue para Alcaraz por 6-1 y 6-2 este año. El partido de Alcaraz vs Zverev por US Open 2023 es este miércoles en horario todavía por confirmar. El duelo se puede ver por televisión a través de Movistar en España y la transmisión online va por el canal #Vamos, Movistar Deportes y Movistar Plus. A nivel internacional, ESPN pasa el partido vía Star Plus, DirecTV (DGO) y otros operadores de cable. Y también transmite ATP Tennis TV por streaming.