Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una edición más de El Clásico de España. Esta vez, el encuentro se llevará a cabo en el Camp Nou este domingo 25 de octubre del 2026 por la jornada 10 de LaLiga. Hansi Flick y José Mourinho pondrán lo mejor que tienen en el plantel, pero los madridistas han sufrido la baja de Vinícus Jr, que fue suspendido por LaLiga con 4 fechas, luego de ser expulsado en el partido ante Villarreal. A continuación, te dejamos las alineacion de ambos equipos.

Revisa las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

Alineación de FC Barcelona en El Clásico

Barcelona irá al arco con Joan García, la defensa estará conformada por Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. En la volante estarán Rodri, Pedri y Fermín. Mientras que en el ataque estarán Lamine Yamal, Raphinha y Gordo.

Alineación de Real Madrid en El Clásico

Por otro, en el Real Madrid la portería estará protegida por Thibaut Courtois, la línea de 4 en defensa estará conformada por Federico Valverde, Rudiger, Konaté y Marc Cucurella. En la volante irán de titulares Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva, mientras que el ataque estará comandado por Kylian Mbappe, quien tendrá como acompañantes a Arda Guler y Yan Diomandé.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona por El Clásico de LaLiga?

El Clásico entre Real Madridvs Barcelona se jugará este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Camp Nou.