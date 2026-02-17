¡Impecable! Las dos atajadas de Trubin que salvaron al Benfica vs Real Madrid | VIDEO

Cuando parecía que el gol del Real Madrid era cuestión de tiempo, apareció Anatoliy Trubin para salvar al Benfica en el partido por los playoffs de la Champions League. Primero, a los 43′, el guardameta le ahogó el grito de gol de Kylian Mbappé con una gran atajada a quemarropa para mantener el cero. Y, dos minutos después, otra vez se lució con una intervención monumental ante un remate rasante de Arda Guler. Sin duda, el arquero de las ‘Águilas’ responde a la exigencia del partido y es una de las piezas más fuertes del equipo de José Mourinho.

