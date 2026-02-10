Athletic Club vs. Real Sociedad por Copa del Rey: horario, canal que transmite y dónde ver la semifinal

Ver Athletic Club vs. Real Sociedad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio San Mamés por la semifinal de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y la 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite el partido en el Perú; mientras que en España, el partido lo televisa RTVE La 1 y TVE. En Estados Unidos míralo a través de ESPN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.