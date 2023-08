Athletic Club vs. Real Madrid en directo: partido en vivo por la fecha 1 de LaLiga EA Sports . Conoce cuándo juegan, en qué horario, dónde se puede ver, cómo llegan los equipos, alineaciones, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión online gratis.

Real Madrid visitará el campo del Athletic de Bilbao, donde no podrá contar con su flamante fichaje turco Arda Güler, que sufrió una lesión en el menisco durante la gira estadounidense del conjunto merengue.

El técnico Carlo Ancelotti tampoco podrá contar con su guardameta Thibaut Courtois, que este jueves se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá casi toda la temporada. En cambio, estará en Bilbao Jude Bellingham, que ya ha brillado en la pretemporada con el conjunto merengue, que intentará arrancar con victoria su nueva campaña.

HORARIO ATHLETIC VS REAL MADRID

Athletic Club vs. Real Madrid juegan este sábado 12 de agosto de 2023 en San Mamés por el estreno de temporada de LaLiga. La hora de inicio del partido es a las 21:30 horas de España, que son las 14:30 o 2:30 p.m. de Perú y Colombia, Ecuador. Mira los horarios por país:

13:30 horas - México

14:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

15:30 horas - Venezuela, Bolivia

16:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

21:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE Y CÓMO VER ATHLETIC VS REAL MADRID

El partido Athletic Club vs. Real Madrid se puede ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga, mientras que Movistar+ (Movistar Plus) lo pasará online vía streaming. DirecTV también televisará el encuentro mediante DSports y DGO (DirecTV GO).

BAJA EN REAL MADRID

Thibaut Courtois se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, a dos día del inicio de la Liga, informó el club merengue en la previa del partido.

El internacional belga se lesionó en el entrenamiento de este jueves siendo sometido a unas pruebas médicas que evidenciaron “una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”. “El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, finaliza el breve parte médico emitido por el Real Madrid.

El conjunto merengue no precisa el tiempo de baja de su portero estrella pero según la prensa española podría estar de baja entre ocho y nueve meses, con lo que se perdería casi toda la temporada.

Courtois se lesionó durante el entrenamiento matinal, que abandonó llorando, según la radio Cadena Ser. De acuerdo con este medio, el arquero belga se hirió al final de un partidillo cuando al intentar coger un balón, apoyó la pierna izquierda y se le giró la rodilla.

La lesión del guardameta belga, auténtico seguro del equipo, es un duro golpe para el Real Madrid a dos días de debutar en el campeonato liguero el sábado en el estadio de San Mamés contra el Athletic de Bilbao.

Llegado al Real Madrid en 2018, Courtois, jugador capital en el equipo merengue, había sufrido en 2015 un desgarro del menisco que le tuvo tres meses apartados de los terrenos de juego.

Desde su llegada, el meta belga ha sido un imprescindible en los esquemas de los entrenadores que han pasado por el banquillo del Santiago Bernabéu.

En la pasada temporada, Courtois disputó 49 encuentros con la camiseta blanca en los que encajó 49 tantos y sólo se perdió doce encuentros, la mayoría de ellos por distintas molestias sin gravedad.

El equipo blanco confiará en el guardameta ucraniano Andriy Lunin, el otro portero inscrito con la primera plantilla, para el primer encuentro de Liga el sábado. El portero ucraniano del Real Madrid, que, de acuerdo con los diarios locales, rechazó salir en esta ventana de mercado, disputó la pasada temporada 12 encuentros con la camiseta blanca, en los que recibió 13 tantos.

Para la prensa española, el Real Madrid podría acudir al mercado para hacerse con un portero y apunta, entre otros, a David de Gea, que se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Manchester United. El antiguo arquero del Atlético de Madrid ya estuvo a punto de recalar en el conjunto merengue en 2015, pero la operación se torció en el último minuto, tras llegar su documentación fuera de plazo.

Otros nombres que parecen sonar para el conjunto merengue en caso de ir al mercado es el del portero del Chelsea Kepa Arrizabalaga o el del Getafe, David Soria.

Tras conocerse la lesión de Courtois, sus compañeros no han dudado en inundar las redes sociales con mensajes de ánimo. “Lamento mucho verte en esta situación. Estamos contigo en cada paso hacia la recuperación. Eres un guerrero y sé que superarás este desafío. ¡No estás solo! ¡Mucha fuerza Tibu!”, escribió Dani Carvajal en su cuenta de Instagram. “Todo tu equipo, contigo hasta el final. Ánimo y fuerza Tibu. te esperamos pronto y mas fuerte que nunca”, añadió el capitán Nacho Fernández, en la misma red social. También el recién fichado Arda Guler, lesionado en el menisco, animó a Courtois: “Recupérate pronto Thibaut. Estoy seguro de que volverás más fuerte”.

ASÍ LLEGA REAL MADRID

El Real Madrid cae 3-1 ante la Juventus en cierre de su pretemporada en EEUU Encajando una segunda derrota consecutiva, el Real Madrid perdió 3-1 ante la Juventus este miércoles en Orlando (Florida) en su despedida de la gira de pretemporada por Estados Unidos.

El italiano Moise Kean, en el minuto 1, el estadounidense Tim Weah (20) y el serbio Dusan Vlahovic (90+5) anotaron para la Juventus y Vinicius Jr. recortó para el equipo español en el 38 en el Camping World Stadium.

La escuadra de Carlo Ancelotti, que venía de ser goleada 3-0 ante el FC Barcelona el sábado, volvió a mostrar que tiene muchos ajustes que hacer en defensa cuando solo quedan 10 días para que arranque la liga española.

El Madrid tomará el avión de vuelta a España con un total de ocho goles encajados en su recorrido por Estados Unidos, que arrancó con triunfos ante el AC Milan (3-2) y el Manchester United (2-0).

El miércoles, el primer tanto de la Juventus solo tardó 48 segundos en llegar, en una jugada que nació en una pérdida de balón de Luka Modric.

La delantera de la Juventus tejió una gran combinación que desembocó en un disparo del estadounidense Weston McKennie que, tras rebotar en el poste, le cayó al joven Moise Kean para que remachara con todo el arco a su disposición.

Tras este temprano golpe, el Madrid se desperezó y comenzó a acechar el arco italiano con Vinicius como su principal estilete.

La velocidad del brasileño fue un dolor de cabeza para la defensa juventina pero sus primeros intentos fueron neutralizados por el arquero polaco Szczesny.

Cuando rondaba el empate, el Madrid volvió a conceder facilidades defensivas en un contragolpe en el que Federico Chiesa habilitó a McKennie en la izquierda y su centro fue rematado con clase a la red por Tim Weah.

El hijo del astro liberiano George Weah celebró así su primera diana como jugador de la Juventus, que acaba de pagar unos 10 millones de euros (10,9 millones de dólares) por sus servicios al Lille.

En cambio el inglés Jude Bellingham, la contratación estrella del Madrid, estuvo de nuevo apagado en la posición de mediapunta en la que Ancelotti le viene probando en esta gira.

Ante la falta de puntería del ariete Joselu, fue Vinicius quien recortó distancia antes del descanso al recibir un espectacular pase al espacio de Toni Kross, que había robado la pelota en su campo, y superar esta vez por arriba a Szczesny.

El brasileño ansiaba ver puerta después de su desafortunada actuación ante el Barcelona, en la que erró un penalti y lanzó otras dos veces a los palos.

El técnico Massimiliano Allegri efectuó cinco cambios en el medio tiempo que desestabilizaron a la Juventus ante un Madrid que volvió a la carga por el empate.

El veterano Joselu, recuperado por el Madrid ante la muy sensible baja de Karim Benzema, se marchó frustrado al banquillo cuando Ancelotti comenzó a refrescar a su equipo.

Uno de los futbolistas que ingresó, el uruguayo Federico Valverde, tardó pocos segundos en tener la mejor ocasión de la segunda parte con un trallazo desde fuera del área directo al larguero.

El final del duelo, descafeinado por una montaña de cambios, apenas sirvió para que Allegri diera algunos minutos al serbio Vlahovic, su fichaje estrella de la pasada temporada al que ahora tienen en el mercado.

Con el Madrid volcado en el área rival, el espigado ariete zanjó el triunfo italiano remachando en el segundo palo un fulminante contragolpe y lo celebró señalándose su nombre en la camiseta.

POSIBLE ALINEACIÓN REAL MADRID

Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Vinicius, Joselu, Rodrygo.

POSIBLE ALINEACIÓN ATHLETIC CLUB DE BILBAO