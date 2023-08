Este sábado 5 de agosto, Atlético de Madrid vs. Sevilla en vivo online: transmisión del partido amistoso en directo. El encuentro está pactado para jugarse desde las 21:00 (hora peruana) y las 4:00 (hora española) desde el Oracle Park de California, con capacidad para 42 mil espectadores. El conjunto ‘colchonero’ derrotó al actual campeón de la Champions League, Manchester City, por 2-1 con goles de Memphis Depay y Yannick Carrasco. Bajo el mando del ‘Cholo’ Simeone, esperan desempeñar un gran papel en el ámbito internacional como en LaLiga. Por otro lado, los sevillistas se preparan para no repetir la decepcionante campaña de en la liga española. Las señales encargadas de transmitir el cotejo serán Star Plus, ESPN, Movistar+ y DAZN.

