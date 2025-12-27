El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol ha publicado un inédito balance de decisiones arbitrales en Primera División, admitiendo 10 errores claros entre las 51 jugadas analizadas en casi la primera vuelta de la temporada 2025/26. El organismo, que estrenó esta temporada el espacio audiovisual Tiempo de Revisión para desglosar jugadas polémicas con cámaras y reglamento, abrió un capítulo de transparencia inusual al reconocer fallos tanto de árbitros como del VAR en acciones determinantes de LaLiga.

Entre los fallos admitidos por el CTA se encuentran decisiones que influyeron directamente en partidos y resultados. El Atlético Madrid figura varias veces como beneficiario —por ejemplo, en un gol de Giuliano Simeone que no debió subir por posición adelantada y que el VAR no detectó correctamente—, mientras que acciones no sancionadas como el agarrón a Batalla o penales no pitados también han quedado registradas como errores.

El Barcelona también aparece en la lista de situaciones dudosas, como el gol de Ferrán Torres ante el Mallorca que no debió haberse validado tras una lesión del rival, y el Real Sociedad-Real Madrid donde la expulsión de Dean Huijsen —aunque discutida— fue catalogada por algunos como un error de criterio que habría merecido tarjeta amarilla en lugar de roja.

Por su parte, el CTA también destacó casos en los que la intervención del VAR terminó siendo acertada, como en el clásico ejemplo de la mano de Eric García en el Bernabéu que sí fue revisada y sancionada correctamente. Con este ejercicio de reconocimiento público, el organismo arbitral busca aumentar la comprensión y confianza del público en el trabajo de los árbitros, aunque las críticas y debates entre clubes y aficionados persisten.