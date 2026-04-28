Atlético Madrid recibe a Arsenal por la semifinal de la UEFA Champions League, este miércoles 29 de abril del 2026 en el estadio Metropolitano. El Atlético aún busca su primera Copa de Europa tras perder en sendas finales contra el Real Madrid en 2014 y 2016, y anteriormente ante el Bayern Munich en 1974. Revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 28 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la semifinal ida de la UEFA Champions League en el Estadio Metropolitano.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One y tabii. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de FOX One y tabii mediante cable y streaming por cuartos de final de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

Fecha : Miércoles 29 de abril del 2026

: Miércoles 29 de abril del 2026 Partido : Atlético Madrid vs Arsenal

: Atlético Madrid vs Arsenal Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Metropolitano

Alineaciones de Atlético Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Arsenal: David Raya; Christian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres.