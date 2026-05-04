Atlético Madrid visita a Arsenal este martes 5 de mayo del 2026 por la vuelta de las semifinales de UEFA Champions League en el Emirates Stadiu, de Londres. Los ‘Colchoneros’ llegan a este partido tras igualar 1-1 en la ida y tienen la confianza de sacar un buen resultado esta tarde para meterse nuevamente a la final. Por su parte, los ‘Gunners’ buscarán hacerse fuertes de local y definir su pase a la última fase de la competencia. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 5 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League en el Emirates Stadium.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de TNT Sports y Max mediante cable y streaming por semifinal vuelta de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la semifinal vuelta de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League.

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

Fecha : Martes 5 de mayo del 2026

: Martes 5 de mayo del 2026 Partido : Arsenal vs Atlético Madrid

: Arsenal vs Atlético Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Emirates Stadium

Alineaciones de Atlético Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid : Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill; Johnny, Koke, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez. Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke; Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres.