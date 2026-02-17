Atletico Madrid vs Brujas: fecha, hora y canal TV para ver partido por Champions League

Ver Atletico Madrid vs Brujas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Jan Breydel por playoff de Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN2 y Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa FOX One. En España lo televisa Movistar Liga de Campeones. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

