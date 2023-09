Este martes 19 de septiembre, Atlético de Madrid vs Lazio en vivo y en directo: transmisión del partido por la fecha 1 del Grupo E de la UEFA Champions League. El encuentro está pactado para iniciar a las 14:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española), desde el Stadio Olimpico de Roma. La transmisión del duelo se verá por las señales de Star Plus (en Sudamérica), HBO MAX (en México) y Movistar+ (en España); asimismo, no te pierdas ningún detalle a través de El Comercio. El conjunto ‘colchonero’ inició la temporada con el pie derecho; sin embargo, en la última fecha cayó goleado ante Valencia. Además, los de Madrid desean rectificar lo hecho en la temporada pasada, en donde ni siquiera pudieron clasificar a la Europa League. Por su lado, los italianos acumulan tres derrotas en la Serie A.

VIDEO RECOMENDADO Atlético de Madrid vs. Lazio en vivo online por fase de grupos de la Champions League.