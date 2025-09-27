Atlético Madrid vs. Real Madrid en vivo
¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en Perú?
El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS?
El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
Por el otro lado, el equipo del ‘Cholo’ Simeone, no ha empezado la temporada con el pie derecho. Estando en la mitad de la tabla. Atlético Madrid, ha empatado en 3 ocasiones, ganó 2 partidos y empató en 1. No es el inicio soñado, sin embargo, ante Real Madrid esperan levantar cabeza y recuperar terreno en la liga española.
Real Madrid, invicto y principal protagonista por el momento, no sabe lo que es seder puntos en LaLiga 2025/26, ya que, ha ganado sus seis partidos disputados, de la mano de su estrella Kylian Mbappé y su nueva joya argentina, Franco Mastantuono.
Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán el primer derbi madrileño de la temporada por LaLiga este sábado 27 de septiembre del 2025 en el estadio Metropolitano, a partir de las 9:30 a.m. de Perú. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA EN VIVO por DirecTV, mientras que en España lo podrás televisar en diferentes señales en directo como: DAZN, Amazon Prime Video y Movistar+.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Atlético Madrid vs. Real Madrid por la fecha 7 de LaLiga.
¿En dónde televisan, Real Madrid vs. Atlético Madrid en España?
El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en España por DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.