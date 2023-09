Atlético Madrid vs Real Madrid Online en Directo: sigue el partido en vivo por la fecha 6 de LaLiga de España. Se juega el Derbi de Madrid este domingo 25 de septiembre, desde las 21:00 horas de España (14:00 del Perú - VER HORARIOS), en el estadio Cívitas Metropolitano. La transmisión por TV se puede ver en DAZN para España y Movistar Plus transmite vía streaming. DirecTV transmite a nivel internacional, en países como Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, entre otros, mediante televisión (DSPORTS) y en su plataforma online (DIRECTV GO - DGO).

A qué hora juega y dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid