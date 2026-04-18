Atlético Madrid y Real Sociedad se enfrentan en la gran final de la Copa del Rey 2026. Revisa aquí el horario, canales de TV y cómo ver el partido EN VIVO. La final de la Copa del Rey 2026 promete un duelo vibrante entre dos equipos protagonistas del fútbol español. Ambos clubes llegan con campañas sólidas y buscarán levantar uno de los títulos más importantes de la temporada.

El conjunto dirigido por Diego Simeone intentará imponer su experiencia en finales, mientras que la Real Sociedad buscará dar la sorpresa y consagrarse campeón en un escenario de alta exigencia.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Real Sociedad HOY por final de Copa del Rey?

El partido se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por final de Copa del Rey?

La transmisión del partido estará disponible en:

Perú y Sudamérica: DSports y DGO

DSports y DGO México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN+

ESPN+ España: La 1 de TVE y RTVE Play

También podrás seguir el minuto a minuto online con todas las incidencias del encuentro.

Claves del partido: Atlético vs Real Sociedad

El Atlético de Madrid llega con una defensa sólida y un estilo táctico característico, mientras que la Real Sociedad apuesta por un juego dinámico y ofensivo. Las individualidades serán clave en una final que promete definirse por detalles.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid: Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez. Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.