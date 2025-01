Ver Atlético Madrid vs Leganés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Municipal Butarque por la fecha 20 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de enero de 2025, desde las 10:15 de la mañana (hora peruana y hora colombiana), que son las 12:15 de Argentina y Chile, la 9:15 de México y las 11:15 de Bolivia y Venezuela. ¿Dónde ver? DIRECTV transmite en todo Sudamérica, a través de DSports (DirecTV Sports) y DGO (DIRECTV GO) vía streaming, mientras que Sky Sports pasa el juego en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Si estás en España puedes seguir el encuentro por DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O274). Además lo puedes mirar por Movistar Plus dn LaLiga TV Bar. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.