Barcelona confirmó el estado de salud de Lamine Yamal, su máxima estrella. El club azulgrana informó que el futbolista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras el partido contra Celta. Con ello, se pierde lo que resta de la temporada, pero su participación en el Mundial 2026 no peligra.

El jugador anotó el gol de penal en la victoria por 1-0 sobre Celta, pero se retiró del campo por un fuerte dolor que le impidió seguir. Después de realizarse pruebas médicas, se pudo confirmar el diagnóstico y descartar cualquier duda sobre su participación en la Copa del Mundo.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

Yamal seguirá un tratamiento conservador, lo que implica perderse las últimas seis fechas de LaLiga. No será operado y eso le permite respirar, porque su presencia en la cita mundialista es un hecho. Los tiempos de recuperación alcanzan para estar con España en este evento.

Ahora, el técnico Hansi Flick deberá gestionar la baja de Yamal en lo que resta de la temporada. El extremo del Barcelona es titular indiscutible en el equipo y el máximo goleador del plantel con 24 goles. Roony sería su principal reemplazante.

Como se sabe, Barcelona le lleva nueve puntos de ventaja al Real Madrid a falta de seis fechas para el final de LaLiga. Los culés tienen la primera opción de campeonar y dependen de sí mismos para lograr el objetivo.

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