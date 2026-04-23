Resumen

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Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: adiós a la temporada, pero sí llega al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal: adiós a la temporada, pero sí llega al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Barcelona confirmó el estado de salud de Lamine Yamal, su máxima estrella. El club azulgrana informó que el futbolista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras el partido contra Celta. Con ello, se pierde lo que resta de la temporada, pero su participación en el Mundial 2026 no peligra.

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