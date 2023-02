08.12.2021: KO en UCL tras perder vs. Bayern

14.04.2022: KO en UEL tras perder vs. Eintracht

26.10.2022: KO en UCL tras ganar el Inter al Plzen

23.02.2023: KO en UEL tras perder vs. United



El Barça ha sido eliminado de las competiciones europeas CUATRO VECES en 1 año y 77 días. pic.twitter.com/Rq860UJgAn