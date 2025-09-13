El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, arremetió este sábado contra la selección española después de que Lamine Yamal fuera descartado por lesión en el partido de LaLiga ante el ante el Valencia, después del parón internacional.
El atacante de 18 años no entrenó con los vigentes campeones de España debido a un problema en la ingle antes del partido del domingo, y también es duda para el partido frente al Newcastle en la Liga de Campeones el jueves.
Yamal jugó los dos partidos de España contra Bulgaria y Turquía la semana pasada, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026.
“Tiene molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, dijo Flick en rueda de prensa.
Visiblemente molesto por esta situación, el técnico alemán no dudó en criticar al seleccionador español, Luis de la Fuente: “Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, jugó 79 y 73 minutos (ante Bulgaria y Turquía)”, criticó.
“Esto no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, añadió Flick.
Sobre si había hablado con De la Fuente, Flick señaló que no. “Nos cruzamos un mensaje. No hablo bien español y él no habla bien inglés. Está claro que la comunicación podría mejorar”, precisó.
“He estado en una selección y sé lo que cuesta este trabajo, pero la comunicación debería ser mejor”, apuntaló.
