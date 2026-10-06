El famoso dibujante de cómics Yoichi Takahashi sorprendió a todos los hinchas del Barcelona con una visita especial a España. El artista de la serie Súper Campeones recorrió el Camp Nou para conocer de cerca el gran ambiente del club. Durante este paseo, decidió rendir un homenaje especial a Lamine Yamal, una de las joyas catalanas.

El artista japonés tomó un papel y dibujó a Yamal con el mismo estilo de Oliver Atom. El autor transformó al joven delantero en un personaje de televisión y el club azulgrana no tardó en mostrar en las redes sociales todo el proceso de esta obra.

Esta no es la primera vez que el conocido dibujante une su talento con el equipo español. En la serie, Oliver Atom viajó a Europa para cumplir el sueño de su vida: jugar en el Cataluña FC, un club inspirado totalmente en el Barcelona real. Ese bonito detalle ayudó a que miles de niños japoneses se hicieran hinchas culés.

🇯🇵 ⚽️ Yoichi Takahashi, creador de la serie de animación Capitán Tsubasa, ha dibujado a Lamine Yamal con su icónico estilo manga. https://t.co/iUqKsbGyTv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2026

Además, el creador del anime ya ha retratado antes a otras grandes leyendas azulgranas. Figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta y Luis Suárez tienen sus propias caricaturas. Yamal se suma ahora a este selecto grupo de estrellas mundiales.

El encuentro sirvió para estrechar los lazos de amistad entre la cultura de Japón y el fútbol. Los dirigentes del club catalán agradecieron el gesto y le regalaron una camiseta oficial al artista. Por su parte, el dibujante obsequió una prenda de su propio equipo de fútbol real.

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