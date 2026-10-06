Como Oliver Atom: Lamine Yamal se convierte en un dibujo animado de los Súper Campeones. (Foto: AFP)
Como Oliver Atom: Lamine Yamal se convierte en un dibujo animado de los Súper Campeones. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El famoso dibujante de cómics Yoichi Takahashi sorprendió a todos los hinchas del Barcelona con una visita especial a España. El artista de la serie Súper Campeones recorrió el Camp Nou para conocer de cerca el gran ambiente del club. Durante este paseo, decidió rendir un homenaje especial a Lamine Yamal, una de las joyas catalanas.

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