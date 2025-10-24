Lamine Yamal, joven extremo del Barcelona, encendió la previa del Clásico al lanzar una frase provocadora durante una charla con el streamer Ibai Llanos: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé…”. Su respuesta provocó que el presentador cuestionara si realmente aludía al Real Madrid, a lo que el futbolista respondió con cautela: “Hombre, a ver…”.

Pero Yamal no se quedó ahí. También soltó un recordatorio cargado: “No pienses mucho que vas a perder”; y al ser retado por Ibai de que debería marcar en el Santiago Bernabéu, contestó con picardía: “Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?”. La frase fue comentada por el exfutbolista Gerard Piqué, quien la respaldó con la contundencia: “Esto no es discutible”.

🗣️ Lamine Yamal 🇪🇸 : « Los Porcinos c’est comme le Real Madrid : 𝗜𝗟𝗦 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗜𝗚𝗡𝗘𝗡𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗦. 😁 »



🗣️ Ibai 🇪🇸 : « Le Real Madrid vole ? »



🗣️ Lamine Yamal 🇪🇸 : « 𝗕𝗔𝗛 𝗩𝗢𝗬𝗢𝗡𝗦. 😁 »pic.twitter.com/aw3gg6JtIF — Actu Foot (@ActuFoot_) October 23, 2025

Sus declaraciones llegan justo antes de un enfrentamiento que siempre está cargado de tensión y rivalidad histórica. En ese contexto, las acusaciones y críticas cruzadas suelen formar parte del folklore del clásico entre el Barça y el Madrid. Y cuando las declaraciones vienen de jugadores jóvenes como Yamal, el ruido mediático crece aún más.

Al final, más allá del fuego mediático, lo que realmente cuenta sucede dentro del campo: goles, dominio, estrategia y errores. Pero con frases como las de Lamine, el Clásico adquiere dimensiones emocionales y psicológicas que le agregan un “picante” extra al choque. ¿Será que estas provocaciones influyan en el rendimiento? En poco tiempo lo sabremos en la cancha.

