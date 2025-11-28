Ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Spotify Camp Nou por la fecha 14 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

