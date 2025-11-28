Barcelona vs. Alavés EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por LaLiga en el Spotify Camp Nou.
Ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Spotify Camp Nou por la fecha 14 de . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 4:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

