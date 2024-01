FC Barcelona y Athletic Club se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa del Rey, desde el Estadio de San Mamés. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB?

El duelo por la Copa del Rey entre Athletic Club se disputará este miércoles 24 de enero del 2024 en el Estadio de San Mamés.

¿A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB?

El partido entre Barcelona vs. Athletic Club está programado para jugarse a partir de las 15:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

España: 17:30 horas

¿QUÉ CANAL TELEVISA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB?

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club por Copa del Rey será transmitido por la señal de TVE La 1 para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de DIRECTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER ONLINE BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB?

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Athletic Club por internet tendrás que crearte una cuenta en DIRECTV, RTVE, fuboTV o Blue To Go Video Everywhere. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB: APUESTAS

El Barcelona se dio un susto ante el Unionistas de Salamanca, pero acabó clasificándose para cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar y ganar 3 a 1 al modesto equipo de la tercera categoría española.

Los locales se adelantaron con una gran volea de Álvaro Gómez (31), pero al filo del descanso Ferran Torres equilibró para el Barça (45), Jules Koundé hizo el 2-1 (69) y Alejandro Balde cerró el partido para los azulgranas (73).

“Hemos sufrido. El gol suyo ha sido un golazo y nos ha complicado, pero el equipo ha ganado en confianza y moral”, dijo Xavi Hernández en rueda de prensa.

El Barcelona llegaba a Salamanca necesitado de victoria tras la dura derrota 4-1 en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, pero a punto estuvo de profundizar un poco más su estado de crisis.

El Unionistas, verdugo del Villarreal en la anterior ronda de Copa controló al Barça hasta que en la segunda parte, Xavi Hernández optó por sacar a sus mejores hombres para desatascar a su equipo.

“Hemos forzado a un Barcelona a sacar todos sus medios”, señaló el entrenador del Unionistas, Dani Ponz.