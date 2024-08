Barcelona vs. Athletic Club se enfrentarán este sábado 24 del 2024 por la segunda fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y Movistar Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

El duelo por la fecha 2 de LaLiga 23/24 entre Barcelona vs. Athletic Club se disputará este sábado 24 de agosto del 2024 en el Estadio Olímpico de Montjuic.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

El partido entre Barcelona vs. Athletic Club está programado para jugarse a partir de las 12:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 11:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

España: 19:00 horas

EN QUÉ CANAL VER BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club por la segunda fecha de LaLiga EA Sports será transmitido por las señales de DAZN para todo España, mientras que para Sudamérica lo pasará ESPN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB POR INTERNET

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Athletic Club por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus o Movistar Plus.

ALINEACIONES, BARCELONA VS. ATHLETIC CLUB

FC Barcelona : Ter Stegen, Kounde, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Gundogan, Olmo, Raphinha, Yamal y Lewandowski.

: Ter Stegen, Kounde, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Gundogan, Olmo, Raphinha, Yamal y Lewandowski. Athletic Club: Padilla, Gorosabel, Yeray, Vivian, Yuri, Prados, Vesga, Iñaki, Nico Williams, Sancet y Guruzeta.

El nuevo FC Barcelona de Hansi Flick empezó con buen pie su camino en la Liga española, remontando para terminar imponiéndose 2-1 en la primera jornada en el campo del Valencia, este sábado gracias a un doblete de Robert Lewandowski.

Después de que Hugo Duro adelantara al Valencia en el minuto 44, el artillero polaco pudo devolver la igualdad antes del descanso (45+5) y luego, en el inicio de la segunda parte, puso al Barça por delante en el marcador de Mestalla al transformar un penal (49).

El tanto del empate fue conseguido gracias a un pase al área pequeña del joven Lamine Yamal, una de las figuras de la Eurocopa ganada en julio por España.

El joven de 17 años evidenció así que no perdió la concentración, en una semana muy complicada para él por el apuñalamiento el miércoles de su padre, que permaneció hospitalizado dos días, hasta que el viernes recibió el alta médica.

El penal transformado por Lewandowski y que terminó dando los tres puntos al Barça había sido conseguido por el brasileño Raphinha.

Gracias a este triunfo, el Barça se une al Celta de Vigo en lo alto de la clasificación de la Liga española, donde ambos son los únicos equipos que han logrado ganar en los seis partidos hasta ahora disputados de los diez de esta primera jornada, que continúa el domingo y se completa el lunes.