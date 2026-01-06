Ver Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda por la semifinal de la Supercopa de España. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 7 de diciembre de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite en Perú. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo pasa Flow Sports, en Colombia lo transmite Win+, Sky Sports en México y Centroamérica. Movistar+ y Movistar LLiga de Campeones en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.