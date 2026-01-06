Redacción EC
Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda por la semifinal de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 7 de diciembre de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite en Perú. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo pasa Flow Sports, en Colombia lo transmite Win+, Sky Sports en México y Centroamérica. Movistar+ y Movistar LLiga de Campeones en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

TAGS