Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Johan Cruyff por la final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el duelo en toda Sudamérica, en México míralo a través de ESPN y Disney Plus, en España lo televisa TV3, RTVE Play y Movistar Plus, en Estados Unidos lo transmite ESPN Deportes y fuboTV. Asimismo, sigue el minuto a minuto del cotejo a través de la página web de El Comercio.

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