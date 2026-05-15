Ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Johan Cruyff por la final de la Copa de la Reina. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el duelo en toda Sudamérica, en México míralo a través de ESPN y Disney Plus, en España lo televisa TV3, RTVE Play y Movistar Plus, en Estados Unidos lo transmite ESPN Deportes y fuboTV. Asimismo, sigue el minuto a minuto del cotejo a través de la página web de El Comercio.

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