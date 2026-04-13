Barcelona buscará la remontada este martes 14 de abril del 2026, cuando visite al Atlético Madrid por el partido de vuelta por cuartos de final de UEFA Champions League en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. En la Ida, Atlético Madrid se impuso ante los ‘Blaugranas’ por 2-0, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44′). Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45′) y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70′) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou. El Atlético dio un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY por Champions League?

El partido de vuelta entre Barcelona vs Atlético Madrid por los cuartos de final de la Champions League, se jugará a partir de las 2:00 de la tarde en horario peruano y 9:00 de la noche en horario español.

En Colombia y Ecuador el partido también comienza a las 2:00 PM, mientras que en países como: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay empieza a las 4:00 PM. Para Bolivia y Venezuela, la vuelta se dará inicio a las 3:00 de la tarde.

Finalmente en México el partido se jugará a partir de las 1:00 pm. Para Centroamérica, la hora de inicio no cambia, así que, podrán ver este partidazo a la 1 de la tarde.

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta por cuartos de final de Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO? Canales y plataformas por país

El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League genera gran expectativa en todo el mundo. Por ello, miles de hinchas buscan saber en qué canal y plataforma podrán ver el partido EN VIVO este martes 14 de abril.

A continuación, te detallamos dónde ver el Barcelona vs Atlético Madrid según tu país, con todas las señales oficiales confirmadas.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Sudamérica?

En países como Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de:

TV: ESPN

Streaming: Disney+ (plan Premium)

La cadena ESPN cuenta con los derechos de la Champions League en toda Sudamérica, mientras que Disney+ se ha convertido en la principal alternativa digital para seguir los partidos en vivo desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en México?

En México, el partido tendrá una cobertura distinta y muy buscada por los usuarios:

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

TNT Sports es el canal encargado de transmitir la Champions League en territorio mexicano, mientras que HBO Max ofrece la señal en vivo vía streaming. Esta combinación es clave a nivel SEO, ya que muchos usuarios buscan directamente “Barcelona vs Atlético en HBO Max” o “Champions League TNT Sports México”.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Centroamérica?

Para países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, la transmisión será similar a Sudamérica:

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Esto permite que los aficionados puedan ver el partido tanto en televisión como en plataformas digitales con acceso multiplataforma.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en España?

En España, el encuentro se podrá seguir a través de:

TV: Movistar Liga de Campeones

Streaming: Movistar+ y Orange TV

Movistar posee los derechos exclusivos de la Champions League en territorio español, por lo que es la única señal oficial para ver este compromiso en vivo.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid : Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Barcelona: Joan García: Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.