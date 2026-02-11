Barcelona vs Atlético Madrid: fecha, hora y canales para ver semifinal por Copa del Rey

Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la semifinal ida de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite el partido en Perú, Flow Sports lo pasa en Argentina, en México míralo a través de Sky Sports, en España lo televisa RTVE, La 1, 3cat y Movistar Plus, en Estados Unidos lo transmite ESPN y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

