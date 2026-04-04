Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Barcelona (2-1) Atlético Madrid
Final del partido.
Se van a jugar seis minutos más.
Tras un rebote de Musso a un remate de Cancelo, la pelota le pegó en el pecho a Lewandowski y entró al arco azulgrana para el 2-1.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Se salvó el Atlético! Giménez intercerptó un pase a Lewandowski que pudo ser el segundo del rival.
Cambios en Barcelona: Eric García y Rashford ingresan en lugar de Gavi y Lewandowski.
Replegado del Atlético en su propio campo. La falta de un jugador por expulsión de González le pasa factura. Los cambios no le han funcionado a Simeone.
¡GIGANTE, MUSSO! El arquero atajó un remate de Ferran que pudo ser el segundo del Barcelona.
¡EL SALVADOR! Gran reacción de Musso, que atajó un remate con destino de gol de Cancelo.
Buen cierre de Giménez ante la amenaza de Cancelo. Tiro de esquina para Barcelona.
Cambio en Barcelona: Koundé ingresó en lugar de Bernal.
Barcelona tiene el dominio del juego y pone en problemas al Atlético, que juega en su propio campo.
Tras revisión del VAR, se anuló la tarjeta roja a Martín y el Barcelona se mantiene con 11 jugadores en campo.
Tarjeta roja a Martín por falta contra Almada.
Empezó el segundo tiempo.
Los equipos se dirigen a camerinos para el descanso.
Final del primer tiempo.
Tras revisión del VAR, el árbitro decidió anular la segunda amarilla a González y mostrarle la tarjeta roja de manera directa.
El VAR llama al árbitro para revisar un posible penal en la jugada de González y Yamal.
La jugada fue así: Lamine le ganó la espalda a González y este lo derribó fuera del área para evitar una acción de peligro. El árbitro no dudó y lo expulsó.
Tarjeta roja para Nico González por doble amonestación.
Se juegan tres minutos más de tiempo adicional.
El partido estaba detenido por un conato de bronca entre los jugadores de ambos equipos.
Tarjeta amarilla para Fermin, Molina y Koke.
Gran jugada de Rashford con dirección al arco. Se apoyó en Olmo, quien le devolvió la pelota y el inglés cruzó la pelota para colocar el 1-1.
¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!
Cambio en Barcelona: Bernal ingresó en lugar de Araujo.
Gran pase a la espalda de la defensa del Barcelona. Simeone picó perfectamente habilitado, controló con comodidad y definió al primer palo de Joan García.
¡GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO MADRID!
¡UFFFFFFFF! Trianguló el Barcelona con Lamine, Fermin y Olmo. La pelota le quedó mano a mano para Yamal, que definió con un pique y el balón pegó en el palo.
Koke quiso sorprender con un remate de larga distancia, pero la pelota salió desviada.
¡SE LA PERDIÓ! Buena jugada del Atlético por izquierda. El balón le llegó a Griezmann al segundo palo, pero definió mal y se perdió el 1-0.
¡Lo intentó! Gran centro pasado de González y Molina trató de anotar en primera, pero su remate salió del campo.
Buen cierre de Simeone tras perder el balón en salida. Le cortó una jugada de peligro a Rashford.
Tarjeta amarilla para González por tocar el balón con las manos.
Falta de González sobre Yamal. Tiro libre para Barcelona.
Le cuesta al Atlético salir de la presión del Barcelona. Poco tiempo de retención del balón y hay mayor posesión del rival.
Bajó un cambió Barcelona tras un inicio bastante intenso. Domina el mediocampo el equipo de Flick.
¡OTRA VEZ MUSSO! Gran pase de Lamine para Fermin, quien trató de ganar la posesión y definir, pero su remate fue contenido por el aquero.
Falta de Yamal contra González. Tiro libre ofensivo para el Atlético Madrid.
¡SE LA PERDIÓ EL BARZA! Gran jugada de Fermin y Yamal otra vez por derecha. El delantero culé definió cruzado, pero la mano de Musso evitó el primero de los culés.
¡NO PUEDE SER! Tremenda jugada de Griezmann en lo individual, tras pase de Molina. El francés se sacó a dos defensores en el área, pero definió débil ante Joan García.
Gran conexión entre Fermin y Yamal por derecha. Olmo recogió el balón y cayó cerca del área, pero no hubo falta.
Presión alta del Barcelona en campo del Atlético. Minutos de intensidad en el partido.
Falta de Lenglet contra Pedri, que había recuperado una pelota clave en el mediocampo.
Pisotón a Curbasí en área del Barcelona. Tiro libre en salida para los azulgranas.
Buen cierre de Nico González, que envía la pelota al córner.
Primeros minutos de control del balón del Barcelona, que busca el balón largo a la espalda de los defensores del Atlético Madrid.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya está todo listo para el inicio del partido.
Recordemos que el Barcelona puede sacarle hasta siete puntos de ventaja al Real Madrid y ponerse a de ser campeón de LaLiga.
Los equipos ya están en la cancha y el ambiente es espectacular en el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético Madrid está decidido a arruinarle la fiesta a los culés. ¿Terminará en victoria 'colchonera'?
Pero volvamos al partido de hoy. Por actualidad, ambos equipos llegan en buen momento y eso es importante para lo que veremos en el Riyadh Air Metropolitano. ¿Podrá el Barcelona estirar su ventaja sobre Real Madrid?
En ronda de eliminación, es necesario recordar que el Atlético Madrid sacó de carrera al Barcelona en la Copa del Rey por un global de 4-3 a inicios de marzo.
Por su parte, Atlético Madrid eliminó al Tottenham en octavos y se metió entre los cuatro mejores del torneo europeo.
Barcelona alcanzó los cuartos de final de la Champions League tras dejar en el camino a Newcastle, de buena participación en la fase previa.
Cabe recordar también que ambos equipos volverán a verse las caras este miércoles 8 de abril por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Atlético Madrid, en cambio, necesita sumar para recuperar el tercer lugar de LaLiga, hoy a manos de Villarreal.
Barcelona tiene al frente la posibilidad de darle un tiro de gracia al Real Madrid. La 'Casablanca' perdió 2-1 en su visita a Mallorca y el cuadro azulgrana podría extender a siete puntos su distancia en la tabla de posiciones.
Alineación del Atlético Madrid
Alineación del Barcelona
Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
- Fecha : Sábado 4 de abril del 2026
- Partido : Barcelona vs Atlético Madrid
- Horario : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.
- Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.
- Estadio : Riyadh Air Metropolitano.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 30 de LaLiga 2026 empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 4 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- España: 9:00 PM
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 30 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
A continuación, revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten y cómo ver ONLINE.
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visita al Atlético Madrid este sábado 4 de abril del 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano por la jornada 30 de LaLiga. Los azulgranas encaran este compromiso como líderes del torneo español y una diferencia de cuatro puntos sobre Real Madrid, su principal escolta.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Barcelona y Atlético Madrid, por la fecha 30 de LaLiga.
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