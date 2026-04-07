VER Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: transmisión del partido por los cuartos de final ida de la UEFA Champions League en el estadio Camp Nou. ¿A qué hora juegan HOY? El partido se disputa hoy, miércoles 8 de abril de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 AM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar Liga de Campeones y Movisar+ lo televisa en España. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de FOX One y FOX+. Finalmente, en Estados Unidos míralo a través de Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.