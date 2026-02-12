Barcelona-Atlético Madrid EN DIRECTO: transmisión del partido por Copa del Rey 2026

Ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la semifinal ida de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 12 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite el partido en Perú, Flow Sports lo pasa en Argentina, en México míralo a través de Sky Sports, en España lo televisa RTVE, La 1, 3cat y Movistar Plus, en Estados Unidos lo transmite ESPN y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.