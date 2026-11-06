Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga en el estadio Metropolitano. El partido se jugará este domingo 8 de noviembre a partir de las 3:00 PM (hora peruana). Barcelona llega como líder de LaLiga con 30 puntos, seguido de manera muy cercana por el Atlético de Madrid con 28 puntos. Una victoria colchonera cambiaría al dueño de la cima. Revisa los horarios, canales de televisión y dónde verlo online.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid HOY por de LaLiga?

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga empieza a las 10:00 PM (hora de España) y a las 3:00 PM (hora de Perú) este domingo 8 de noviembre en el Metropolitano.

¿En qué canal TV transmiten Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid será transmisión por ESPN para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming.

Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en Movistar Plus+ y DAZN, y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por izzi y Sky Sports por cable y streaming.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por ESPN+, ESPN Deportes y ABC. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?

La transmisión ONLINE del partido de Barcelona vs Atlético Madrid será a través de Disney+ Premium en países de Latinoamérica, mientras que en México va por Sky+.

En España, la transmisión por streaming del partido del Madrid-Barca va por DAZN App y Movistar+ y en Estados Unidos a través de ESPN+ y ESPN App.



