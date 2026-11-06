Por Redacción EC

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la fecha 12 de LaLiga en el estadio Metropolitano. El partido se jugará este domingo 8 de noviembre a partir de las 3:00 PM (hora peruana). Barcelona llega como líder de LaLiga con 30 puntos, seguido de manera muy cercana por el Atlético de Madrid con 28 puntos. Una victoria colchonera cambiaría al dueño de la cima. Revisa los horarios, canales de televisión y dónde verlo online.

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