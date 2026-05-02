Barcelona vs Bayern Munich EN VIVO por la semifinal ida de la Champions League Femenina, este domingo 3 de mayo del 2026, en el Camp Nou.

El Barcelona femenino busca el domingo su sexta final de Champions consecutiva frente al Bayern Munich con la vuelta de las tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, tras estar de baja los últimos meses por lesión.

El equipo azulgrana recibe a las alemanas en la vuelta de la semifinal del máximo torneo continental de clubes, tras el 1-1 cosechado en la ida en Múnich.

Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Barcelona vs Bayern Munich por Champions League Femenina?

El partido de Barcelona vs Bayern Munich por la semifinal vuelta de la Champions League Femenina empieza a las 9:30 AM de Perú y 4:30 PM de España este domingo 3 de mayo del 2026 en el Spotify Camp Nou.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:30 AM

: 8:30 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 AM

9:30 AM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:30 AM

10:30 AM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:30 AM

11:30 AM Hora en España: 4:30 PM

¿Dónde ver Barcelona vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League Femenina?

El partido de Barcelona vs Bayern Munich será transmitido a través de Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por streaming a través de Disney Plus. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TVC Deportes. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, ESPN y fuboTV.

Barcelona vs. Bayern Múnich. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) / KARL-JOSEF HILDENBRAND

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Bayern Munich por Champions League Femenina?

En España, el partido de Barcelona vs Bayern Munich será transmitido a través de Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League Femenina.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League Femenina?

En México, el partido de Barcelona vs Bayern Munich será transmitido a través de TVC Deprotes mediante cable y streaming por la vuelta de la semifinal de la Champions League Femenina. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite en Perú, Barcelona vs Bayern Munich por Champions League Femenina?

En Perú, el partido de Barcelona vs Bayern Munich será transmitido a través de Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League Femenina.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Barcelona vs Bayern Munich por Champions League Femenina?

En Estados Unidos, Barcelona vs Bayern Munich será transmitido a través de Paramount+, ESPN y fuboTV por la vuelta de la semifinal de la Champions League Femenina.

Alineaciones de Barcelona vs Bayern Munich

Barcelona : Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina/Salma Paralluelo.

: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina/Salma Paralluelo. Bayern Munich: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Kakounan/Amani; Dallmann, Tanikawa, Bühl; Pernille Harder.