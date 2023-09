Barcelona vs Betis en vivo se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Conoce cuándo juegan, en a qué hora, dónde se puede ver, cómo llegan los equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión online gratis.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS BETIS

El Barcelona vs Real Betis se jugará este sábado 16 de septiembre, desde las 2:00 de la tarde (9:00 p. m. en España), en el Estadio Olímpico de Montjuic. Revisa los horarios por país a continuación.

DÓNDE VER BARCELONA VS BETIS

El partido se puede ver en España a través de Movistar LaLiga, mientras que ESPN televisa en Latinoamérica mediante DirecTV y Star Plus. En México, la transmisión irá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. Star Plus, DirecTV Go (DGO), Blue To Go y ESPN+ son algunas de las opciones para ver seguir el encuentro vía streaming.

CÓMO LLEGA BARCELONA

Barcelona, tercero de LaLiga, recibe al Betis (7º) con la vista puesta en el líder, al que podría superar en caso de victoria en el estadio de Montjuic y derrota de Real Madrid.

El equipo azulgrana sufrió para superar al Osasuna (2-1) en el último partido liguero antes del parón internacional rescatado por Robert Lewandowski, prácticamente sobre la campana.

“Tenemos que mejorar, hay que dar un paso adelante en el juego. Pero la idea se va forjando”, dijo el entrenador Xavi Hernández tras el encuentro, en el que debutaron los portugueses Joao Cancelo y Joao Felix, llegados en la última ventana de mercado.

Una nueva victoria también animaría al conjunto catalán antes de su estreno en la Champions el martes frente al Amberes.

ALINEACIONES BARCELONA VS BETIS

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gavi, de Jong; Yamal, Ferrán y Lewandowski.(Por confirmar)

Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Pezzella, Miranda; Guido, Marc Roca, Isco; Luiz Henrique, Ayoze y William José. (Por confirmar)