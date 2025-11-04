Ver Barcelona vs. Brujas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Jan Breydel por la fecha 4 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Caliente TV y Amazon Prime Video lo pasan en México, y Movistar Liga de Campeones en España. En Estados Unidos lo transmiten TUDN, Paramount+, ViX y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

