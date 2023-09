Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentarán este sábado 23 de septiembre del 2023 por la sexta jornada de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus y Movistar LaLiga. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. CELTA

El duelo por la sexta fecha de LaLiga EA Sports entre Barcelona vs. Celta de Vigo se disputará este sábado 23de septiembre del 2023 en el Estadio Olímpico de Montjuic.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. CELTA

El partido entre Barcelona vs Celta de Vigo está programado para jugarse a partir de las 11:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 10:30 horas

Ecuador: 11:30 horas

Colombia: 11:30 horas

Bolivia: 12:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Chile: 12:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Paraguay: 13:30 horas

Uruguay: 13:30 horas

Brasil: 13:30 horas

España: 18:30 horas

EN QUÉ CANAL VER BARCELONA VS. CELTA

El encuentro entre Barcelona vs Celta de Vigo por la fecha 6 de LaLiga EA Sports será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, mientras que en España, la señal habilitada para emitir el partido es la de Movistar LaLiga y Movistar Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE TELEVISAN BARCELONA VS. CELTA VÍA STREAMING

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs Celta de Vigo por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Star Plus o Movistar Plus.

POSIBLES ALINEACIONES, BARCELONA VS. CELTA

Barcelona : Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Joao Félix y Lewandowski.

: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Joao Félix y Lewandowski. Celta de Vigo: Villar, Mingueza, Nuñez, Starfelt, Dominguez, Ristic, Aspas, Beltran, De la Torre, Bamba, Larsen.

Así llega Barcelona

FC Barcelona goleó 5-0 este martes al Amberes belga en la primera fecha del grupo H de la Champions League, poniendo así las bases para evitar una tercera eliminación consecutiva en fase de grupos de la competición europea más prestigiosa.

El portugués Joao Felix (11), el delantero polaco Robert Lewandowski (19), y un gol en propia de Jelle Bataille (22), al desviar con el hombro un centro de Raphinha, arrebataron pronto la emoción al choque en el Estadio Olímpico de Montjuic, feudo del club culé mientras se realizan obras en su hogar habitual del Camp Nou.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto catalán levantó el pie del acelerador, aunque aún tuvo tiempo para que Gavi marcase el cuarto (54), y de nuevo Joao Felix (66), en un gran momento de forma, sellasen la goleada.

El vigente campeón belga, dirigido por el antiguo volante neerlandés y ex del Barça Mark Van Bommel, apenas exigió al arquero alemán Marc André Ter Stegen.

Con estos tres puntos el conjunto culé, segundo en el campeonato español, lidera su grupo de Champions, por delante del Oporto, que se impuso 3-1 al Shakhtar Donetsk en el Volksparkstadion de Hamburgo, sede del equipo ucraniano en los partidos de Champions debido a la guerra en Ucrania.

El Barça visitará al conjunto luso en la segunda fecha, el 4 de octubre, un choque entre los dos favoritos a pasar a octavos como líderes del grupo.

Pero los hombres de Xavi Hernández no deberán confiarse. El año pasado también comenzaron la primera fase goleando 5-1 al Viktoria Pilsen checo, antes de aterrizar de bruces en la Europa League como tercero del grupo.