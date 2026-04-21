Ver Barcelona vs Celta EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Spotify Camp Nou por la fecha 32 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de abril de 2026, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos va por ESPN Deportes y ESPN Select.

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