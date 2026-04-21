Por Rogger Fernández

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Spotify Camp Nou por la fecha 32 de . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de abril de 2026, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, la 1:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos va por ESPN Deportes y ESPN Select.

VIDEO RECOMENDADO
Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.